В аэропорт Пулково за помощью пришел нелетающий маленький сокол

В аэропорт Пулково за помощью пришел нелетающий маленький сокол
В аэропорт Пулково за помощью пришел нелетающий маленький сокол. Фото: Pxhere

Небольшой сокол появился на территории аэропорта Пулково. Птица не могла взлететь и пожаловала к людям на своих двоих.

Выяснилось, что пернатый не может летать, а на территорию аэропорта пришел за помощью. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром нефти».

Птицу заметили сотрудники заправочного комплекса «Совэкс», который является дочерним предприятием «Газпромнефть». Рабочие связались с центром реабилитации диких птиц в Петербурге и оплатили лечение сокола. Выяснилось, что пострадавшая птица, — это самка.

Сейчас пернатая находится на лечении. Ветеринары назначат птице лечение, после чего она пройдет курс реабилитации. Затем сокола вернут домой в дикую природу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что поселке Диксон Красноярского края спасали белого мишку, у которого в пасти застряла банка сгущенки.

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