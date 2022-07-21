В Диксоне удалось спасти белого медведя, неудачно полакомившегося сгущенкой из банки

В Диксоне удалось спасти белого медведя, неудачно полакомившегося сгущенкой из банки
В Диксоне удалось спасти белого медведя, неудачно полакомившегося сгущенкой из банки. Фото: Telegram-канал руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой

В поселке Диксон Красноярского края спасали белого мишку, у которого в пасти застряла банка сгущенки.

Кадры с медведем, пришедшим за помощью в поселок Диксон, появились в сети 20 июля. Животное хотело полакомиться сгущенкой, но попало в ловушку и застряло языком в грубой жестяной банке. На помощь к несчастному отправили специалистов из Москвы, включая главного ветеринарного врача Московского зоопарка. Обо всей истории с медведем в своем Telegram-канале рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Выяснилось, что бедняга с банкой во рту оказалась девочкой. По словам Радионовой, медведицу ввели в сон с помощью транквилизатора, после чего у нее из пасти достали банку, а раны внутри обработали.

Специалист отметила, что медведя обнаружили в 3 километрах от аэропорта Диксона. Зверь оказался молодой медведицей, весом 80-90 килограммов.

Подчеркивается, что после работы ветеринаров над ранами животного, ее отправят в естественную среду обитания, но продолжат присматривать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что многие домашние животные переносят жаркую погоду с большим трудом. Ветеринарный врач Динара Бархатова объяснила, как облегчить состояние питомцев знойным летом.

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