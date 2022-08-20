Диетолог назвала продукты, которые не рекомендуются мужчинам в возрасте

Диетолог назвала продукты, которые не рекомендуются мужчинам в возрасте. Фото: Pxhere

Диетолог назвала продукты, которые не рекомендуются мужчинам в возрасте. Фото: Pxhere

Чтобы здоровье не подводило мужчин, диетолог рекомендует им не налегать на полуфабрикаты и алкогольную продукцию.

Врач—диетолог Нурия Дианова в беседе с «Газетой. Ru» поделилась, что после 40 лет мужчинам рекомендуется лучше следить за рационом, чтобы не набрать лишний вес.

В частности, по мнению специалиста, нужно есть меньше красного мяса, больше рыбы и морепродуктов, достаточное количество растительного белка. Также можно перекусывать любыми орехами (исключая арахис), тыквенными семечками, которые положительно влияют на половую функцию и полезны при простатите.

А вот алкоголь мужчинам в возрасте лучше исключить, либо ограничиться бокалом хорошего вина пару раз в неделю. Нельзя убирать из рациона овощи и фрукты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американские врачи советуют людям за 50 употреблять в пищу орехи и ягоды. По мнению экспертов, благодаря этим продуктам в рационе, к пожилым людям вернутся бодрость и прилив сил.