Названы продукты, помогающие пожилым людям оставаться в тонусе

О здоровье важно думать в любом возрасте, но после 50 лет все больше граждан начинает задумывать о своих привычках, в частности, о предпочтениях в пище. Некоторые продукты, например, могут способствовать правильному обмену веществ, а другие благотворно влиять на активность и жизнеспособность.

Исследование на тему полезных для пожилых людей продуктов опубликовало издание Eat This, Not That. Так, выяснилось, что американские врачи советуют людям за 50 употреблять в пищу орехи и ягоды. По мнению экспертов, так к пожилым людям вернутся бодрость и прилив сил.