Названы продукты, помогающие пожилым людям оставаться в тонусе

Названы продукты, помогающие пожилым людям оставаться в тонусе
Названы продукты, помогающие пожилым людям оставаться в тонусе. Фото: Pxhere

О здоровье важно думать в любом возрасте, но после 50 лет все больше граждан начинает задумывать о своих привычках, в частности, о предпочтениях в пище. Некоторые продукты, например, могут способствовать правильному обмену веществ, а другие благотворно влиять на активность и жизнеспособность.

Исследование на тему полезных для пожилых людей продуктов опубликовало издание Eat This, Not That. Так, выяснилось, что американские врачи советуют людям за 50 употреблять в пищу орехи и ягоды. По мнению экспертов, так к пожилым людям вернутся бодрость и прилив сил.

Орехи являются источником углеводов и белков. В случае выбора лучше предпочесть грецкие орехи, кешью, фисташки и арахис. В свою очередь, ягоды содержат много витаминов и минералов, помогающих поддерживать высокий уровень бодрости.

Сладкий картофель тоже положительно сказывается на бодрости. Медики рассказали, что он насыщен витамином А и углеводами. Лучше всего добавить корнеплод в ежедневный рацион и сочетать с бобовыми продуктами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рыба содержит мало грубой соединительной ткани и переваривается за 2,5–3 часа, не задерживаясь внутри желудочно-кишечного тракта, поэтому этот продукт полезен людям с проблемами ЖКТ.

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