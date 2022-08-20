Названы продукты, помогающие пожилым людям оставаться в тонусе

О здоровье важно думать в любом возрасте, но после 50 лет все больше граждан начинает задумывать о своих привычках, в частности, о предпочтениях в пище. Некоторые продукты, например, могут способствовать правильному обмену веществ, а другие благотворно влиять на активность и жизнеспособность.
Исследование на тему полезных для пожилых людей продуктов опубликовало издание Eat This, Not That. Так, выяснилось, что американские врачи советуют людям за 50 употреблять в пищу орехи и ягоды. По мнению экспертов, так к пожилым людям вернутся бодрость и прилив сил.
Орехи являются источником углеводов и белков. В случае выбора лучше предпочесть грецкие орехи, кешью, фисташки и арахис. В свою очередь, ягоды содержат много витаминов и минералов, помогающих поддерживать высокий уровень бодрости.
Сладкий картофель тоже положительно сказывается на бодрости. Медики рассказали, что он насыщен витамином А и углеводами. Лучше всего добавить корнеплод в ежедневный рацион и сочетать с бобовыми продуктами.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что рыба содержит мало грубой соединительной ткани и переваривается за 2,5–3 часа, не задерживаясь внутри желудочно-кишечного тракта, поэтому этот продукт полезен людям с проблемами ЖКТ.