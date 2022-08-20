В Выборге девочка на мотоцикле влетела в окно цокольного этажа дома

В Выборге девочка на мотоцикле влетела в окно цокольного этажа дома. Фото: Pxhere

В Выборге девочка на мотоцикле влетела в окно цокольного этажа дома. Фото: Pxhere

В Ленинградской области несовершеннолетняя без специальной экипировки и удостоверения разъезжала на мотоцикле, принадлежащем ее взрослому родственнику. В результате девушка попала в ДТП.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел 19 августа около 10:30 на Первомайской улице в Выборге. Шестнадцатилетняя водительница, ученица 10 класса без водительского удостоверения и специальной экипировки воспользовалась мотоциклом «Сузуки», который принадлежит ее 43-летнему родственнику. В итоге девочка не справилась с управлением, пересекла проезжую часть и наехала на окно цокольного этажа дома.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализирована в ЦРБ Выборга. В отношении 43-летнего мужчины составили протокол по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством».

В настоящей момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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