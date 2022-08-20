В Лужском районе женщину охватил огонь после того, как она пролила на себя бензин

В Лужском районе женщину охватил огонь после того, как она пролила на себя бензин. Фото: Pxhere

В Лужском районе женщину охватил огонь после того, как она пролила на себя бензин. Фото: Pxhere

В Ленинградской области женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после того, как она оказалась в огне.

Инцидент произошел в Лужском районе. Как стало известно Gazeta.SPB, 19 августа около 21:12 в экстренные службы поступило сообщение, что в квартире на улице Смоленской, 12/15А произошел пожар, в котором пострадала 41-летняя женщина.

Пострадавшую доставили в больницу с ожогами 2-ой и 3-ей степени в крайне тяжелом состоянии.

Позже на месте происшествия 46-летней мужа госпитализированной, который рассказал, что в пятницу около 21:00 они с женой находились на кухне и распивали алкоголь. Затем на женщину попал бензин, и она загорелась.

Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются. Известно, что у пострадавшей были проблемы с финансами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тихвинском районе Ленинградской области школьник вместе со своим приятелем решили самостоятельно развести костер, после чего мальчика на вертолете доставили в петербургскую больницу с ожогами.