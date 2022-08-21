Эксперты рассказали о пользе сока красной сливы

Сок красной сливы домашнего приготовления помогает организму охладиться в жару и удовлетворить потребность в сахаре. Обо всех полезных свойствах этого напитка рассказали турецкие эксперты.

Как пишет газета Haber7, сливовый сок является мощным антиоксидантом, который особенно полезен в летние месяцы. Антиоксиданты помогают в естественном процессе выведения токсинов, которые накапливаются в организме из-за неправильного питания.

Сок способен укрепить иммунную систему благодаря богатому запасу витаминов и минералов. Все питательные вещества, которые дает сок красной сливы, делают организм менее восприимчивым к различного рода заболеваниям.

Этот напиток также полезен для обмена веществ и пищеварительной системы. Он улучшает работу кишечника, помогая справиться с запорами. Кроме того, сливовый сок помогает справиться с расстройством желудка и вздутием живота, возникающими из-за нерегулярного опорожнения кишечника.

Натуральный сок из красной сливы способствует нормализации уровня холестерина и отлично подходит для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Также сливовый сок может предотвратить воспаления и инфекции, в том числе мочевыводящих путей. Напиток не только устраняет воспаления в организме, но и поддерживает более здоровую и планомерную работу внутренних органов.

Сливовый сок можно легко приготовить самостоятельно. Для этого потребуется один килограмм красной сливы, стакан сахара, столовая ложка сока лимона и два литра воды. Тщательно промытые сливы нужно положить в глубокую кастрюлю и залить водой.

Добавить сахар и варить на сильном огне до закипания. Когда фрукт начнет смягчаться, к соку нужно добавить лимонный сок и оставить вариться еще на пять минут. Затем накрыть кастрюлю крышкой и оставить остывать. Далее необходимо процедить напиток, убрать кожуру, гущу и косточки. Сливовый сок можно хранить в холодильнике, а подавать со льдом, чтобы охладиться в жаркую погоду.

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