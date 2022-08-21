В ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области погибли 16 человек

На трассе в Ульяновской области микроавтобус зажало между двумя большегрузами, число жертв аварии достигло 16.

По данным управления МВД по региону, три машины столкнулись в воскресенье днем на трассе «М5-Урал» в Николаевском районе области. Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель большегруза не затормозил и влетел в попутный микроавтобус, который стоял на светофоре перед еще одним грузовиком. В результате автобус оказался зажат между двумя грузовиками.

К настоящему моменту известно о 16 погибших в результате дорожно-транспортного происшествия. Еще три человека госпитализированы с тяжелыми травмами. Информация о других пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется.

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