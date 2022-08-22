Футболисты «Зенита» с победой над «Торпедо» вышли в лидеры РПЛ

Эта победа вывела "Зенит" на первое место в турнирной таблице РПЛ. Фото: ФК "Зенит"

Эта победа вывела "Зенит" на первое место в турнирной таблице РПЛ. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский клуб «Зенит» одержал победу над «Торпедо» в шестом туре Российской премьер лиги.

Сине-бело-голубые приняли московскую команду на своем стадионе «Газпром-Арена» 21 августа. Матч завершился победой хозяев площадки — 2:0. Победу «Зениту» принесли два гола в последние пять минут матча. На этой игре отличились Иван Сергеев и Малком.

Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак заявил после матча, что игра получилась нервной — футболисты долго не могли забить. Он считает, что в таких матчах забивать мяч нужно раньше.

Эта победа вывела «Зенит» на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» провел тренировку у Медного всадника в Петербурге. Все желающие могли наблюдать за тренировкой футболистов «Зенита» рядом с памятником Петру I.