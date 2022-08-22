Роспотребнадзор сократил список безопасных для купания водоемов в Ленобласти

В Ленинградской области осталось всего девять водоемов, одобренных Роспотребнадзором для купания.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, по состоянию на сегодняшний день жители Ленобласти могут безопасно купаться только в девяти водоемах.

В Волосовском районе пригодными для купания назвали озеро Донцо и реку Луга в деревне Большой Сабск, в Волховском можно купаться в реке Сясь в городе Сясьстрой, в Кингисеппском — в реке Луга в Кингисеппе и Финском заливе в деревне Выбье, в Киришском — в озере Светлое в поселке Будогощь, в Ломоносовском — в реке Шингарка в деревне Низино, в Сланцевском — в реке Плюсса в Сланцах, в Тосненском — в озере Нестеровское в поселке Шапки.

Все остальные водоемы не прошли проверку по по санитарно-химическим и по микробиологическим показателям.

«Управление обращает внимание, что наличие на берегу водоема знака «Купаться запрещено» означает, что вода водоёма не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и купаться категорически запрещается», — заявили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эколог рассказала, опасно ли купание в позеленевшем Финском заливе для людей и их питомцев.