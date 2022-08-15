Эколог рассказала, опасно ли купание в позеленевшем Финском заливе для людей и их питомцев

Эколог рассказала, опасно ли купание в позеленевшем Финском заливе для людей и их питомцев. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эколог рассказала, опасно ли купание в позеленевшем Финском заливе для людей и их питомцев. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ярко-зеленый цвет Финского залива может насторожить петербуржцев. Напрашивается вопрос, а безопасно ли купаться в такой воде животным? А может быть, не страшно освежиться и людям?

Эколог Юлия Бондарева ответила на эти вопросы в беседе с «МК в Питере». Выяснилось, что зеленый цвет на поверхности водоемов формирует обилие водорослей, которые создают особую среду, где могут обитать и развиваться патогенные микроорганизмы.

Эколог отметила, что если пруд цветет, то, вероятнее всего, купаться в такой воде будет запрещено. Однако правила устанавливаются местным контролирующим органом.

При этом специалист заметила, что для питомцев такая вода не опасна, так как у них другая система. Большая часть жителей берет животных на местные водоемы, в которых собаки купаются в жару. Даже несмотря на то, что четвероногие глотают воду, у них очень сильная кислотная среда в желудке, поэтому она не представляет для них угрозы.