Мужчину, который поджег мать и друга под Бокситогорском, предъявили обвинение

Бокситогорский следственный отдел продолжает расследование уголовного дела о поджоге двух человек.

В областном следственном управлении СК сообщили, что 31-летний местный житель проходит обвиняемым по делу о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствие установило, что 20 августа обвиняемый выпивал вместе со своей 66-летней матерью и 39-летним общим знакомым в деревне Большой Двор. Внезапно между собутыльниками вспыхнул конфликт из-за личной неприязни, и мужчина решился на убийство. Он облил мать и друга розжигом, поджег их, а после скрылся. Пострадавшие выжили, но получили тяжелые ожоги.

В суд поступило ходатайство об аресте обвиняемого. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под Бокситогорском мужчина облил розжигом и поджег мать и друга.