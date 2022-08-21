Под Бокситогорском мужчина облил розжигом и поджег мать и друга

Под Бокситогорском мужчина облил розжигом и поджег мать и друга
Мужчина поджег мать и друга. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Бокситогорском районе Ленобласти мужчина попытался убить собственную мать и друга путем поджога.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось в субботу вечером в деревне Большой Двор. Во время застолья в бане пьяный мужчина облил свою пожилую мать и друга розжигом, после чего поджег их и скрылся. На место были вызваны экстренные службы.

Вызванные на место полицейские поймали поджигателя — 31-летнего безработного мужчину. Но вместо отдела его отвезли в больницу с ожогами рук, лица, шеи и туловища. В медучреждении правоохранители выставили спецпост.

Его 66-летнюю мать и 39-летнего друга госпитализировали с тяжелыми ожогами тела и верхних дыхательных путей.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после пожара в Горелово нашли трупы матери и сына.

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