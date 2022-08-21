После пожара в Горелово нашли трупы матери и сына

В поселке Горелово мать и сын погибли при пожаре в частном доме.

Как стало известно Gazeta.SPb, два трупа обнаружили утром 20 августа в сгоревшем частном доме на Парковой улице в Горелово. Следственно-оперативная группа на месте предварительно установила, что трупы принадлежат 70-летней хозяйке дома и ее 50-летнему сыну, проживающему в другом доме поблизости.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причины пожара и обстоятельства гибели двух родственников. Трупы направили на судмедэкспертизу, где будет выяснена причина их смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Просвещения мужчина с ножом ранил сына сожительницы. Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением живота. Он в тяжелом состоянии.