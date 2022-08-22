Комтранс: все случаи возгорания новых автобусов в Петербурге — гарантийные

Комтранс: все случаи возгорания новых автобусов в Петербурге &#8212; гарантийные
Все убытки будут возмещены заводами-производителями, заявил Енокаев. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В комитете по транспорту Петербурга заявили, что перевозчикам будут возмещены все убытки после возгорания новых автобусов.

Временно исполняющий обязанности главы комтранса Валентин Енокаев рассказал в беседе с «Деловым Петербургом», что все случаи недавних возгораний являются гарантийными. Все убытки будут возмещены заводами-производителями.

Чиновник подчеркнул, что в случае возгорания автобуса водитель обязан действовать по строгому регламенту. Он начинает заниматься автобусом только после того, как убедится в безопасности пассажиров.

«Для него самое важное в случае инцидента — жизни и здоровье пассажиров, которых он должен вывести из салона автобуса», — заявил Енокаев.

Он добавил, что время идет против загоревшегося транспорта. Однако, по его словам, приоритеты в данном случае расставлены правильно, ни один человек не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новые автобусы Петербурга дойдут до города без задержек.

Валентин Енокаев загоревшиеся автобусы комтранс новости СПб новые автобусы транспортная реформа


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пассажир «Аллегро» пытался вывезти в Финляндию ценную картину XX века
Комтранс: все случаи возгорания новых автобусов в Петербурге — гарантийные
Стало известно состояние мальчика, пострадавшего от выстрела из газового ...
РЖД запускает прямой поезд между Петербургом и Таганрогом
Пьяный мужчина пытался зарезать соседа по коммуналке на Марата
Из Ладожского озера вытащили утопленника
В Петербурге хулиган посреди ночи пытался проникнуть в ТРК «Родео ...
Мужчину, который поджег мать и друга под Бокситогорском, предъявили обвинение