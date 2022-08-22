Комтранс: все случаи возгорания новых автобусов в Петербурге — гарантийные

Все убытки будут возмещены заводами-производителями, заявил Енокаев. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Все убытки будут возмещены заводами-производителями, заявил Енокаев. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В комитете по транспорту Петербурга заявили, что перевозчикам будут возмещены все убытки после возгорания новых автобусов.

Временно исполняющий обязанности главы комтранса Валентин Енокаев рассказал в беседе с «Деловым Петербургом», что все случаи недавних возгораний являются гарантийными. Все убытки будут возмещены заводами-производителями.

Чиновник подчеркнул, что в случае возгорания автобуса водитель обязан действовать по строгому регламенту. Он начинает заниматься автобусом только после того, как убедится в безопасности пассажиров.

«Для него самое важное в случае инцидента — жизни и здоровье пассажиров, которых он должен вывести из салона автобуса», — заявил Енокаев.

Он добавил, что время идет против загоревшегося транспорта. Однако, по его словам, приоритеты в данном случае расставлены правильно, ни один человек не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что новые автобусы Петербурга дойдут до города без задержек.