Новые автобусы Петербурга дойдут до города без задержек

Поставки новых автобусов Volgabus на территорию Северной столицы идут по плану. Горожанам напомнили о пользе и удобстве нового общественного транспорта, который скоро добавится к уже тому количеству, что уже прибыло с апреля.

В пресс-службе Volgabus отметили, что сейчас проблем, связанных с поставкой новых машин для Петербурга нет, поэтому фрагментарные логистические задержки были ликвидированы в кратчайшие сроки. Комментарий привели «МК в Питере».

Известно, что модель Volgabus 4298 является особой разработкой ООО «Бакулин Моторс Групп». Она сделана специально по заказу петербургских властей. Впервые ее показали на фестивале SPB Transport Fest в мае 2022 года. Автобусы вмещают 49 пассажиров, имеют 22 сидячих места, оборудованы широкими дверями, пандусами для горожан с ограниченными возможностями здоровья и низкопольным уровнем посадки.

Также транспорт работает на компримированном природном газе и может проехать на запасе газомоторного топлива более 300 километров.

Отмечается, что большая часть автобусов уже пришла в город с начала транспортной реформы, остальные поставят до 15 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во время транспортной реформы появилось много новых автобусов и маршрутов. О том, по какому принципу подбирается транспорт на каждую трассу, рассказал замдиректора ООО «Домтрансавто» по управлению проектами Евгений Старшинов.