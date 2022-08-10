Перевозчик объяснил, как новые автобусы распределяют по маршрутам в Петербурге

Автобусы отличаются только вместимостью, а все наполнение у них одинаковое. Фото: пресс-служба Комтранса

Автобусы отличаются только вместимостью, а все наполнение у них одинаковое. Фото: пресс-служба Комтранса

В Петербурге во время транспортной реформы появилось много новых автобусов и маршрутов. О том, по какому принципу подбирается транспорт на каждую трассу, рассказал замдиректора ООО «Домтрансавто» по управлению проектами Евгений Старшинов.

Он отметил в беседе с «МК в Питере», что при выборе подвижного состава учитываются пассажиропоток и проходимость на маршруте. В связи с тем, что габаритные автобусы могут проехать не везде, на некоторые трассы выпускаются автобусы меньшей вместимости.

По словам Старшинова, автобусы отличаются только вместимостью, а все наполнение у них одинаковое. В них есть кондиционеры и система вентиляции воздуха, все автобусы низкопольные, оборудованы для маломобильных пассажиров и все в одном цвете.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что блогер-отец прокатился с детской коляской на новых автобусах в Петербурге.