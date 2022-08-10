Ребенок в восторге: блогер-отец прокатился с детской коляской на новых автобусах в Петербурге

Петербургский блогер Илья Челак, который многим известен как Батя года, рассказал о своей поездке с детской коляской на новом лазурном автобусе.

Блогер написал в своем посте во «ВКонтакте», что до транспортной реформы ему приходилось ездить с детьми на маршрутках. Он отметил, что было тесно и душно, а места для коляски там не предусмотрено, поэтому ее приходилось умещать среди сидений.

Теперь, когда на смену неудобным маршруткам пришел социальный транспорт, петербуржец решил испытать новые автобусы на своей семье. Разницу между старым и новым транспортом он назвал колоссальной, пишет «МК в Питере».

«Повезло молодым семьям сейчас, спокойно можно с коляской передвигаться по городу в комфорте и удобстве, потому что автобусы очень просторные, и там есть специальные места для колясок. Дочке очень понравилось кататься, эдакая большая биби, у ребенка был восторг», — рассказал Челак.

«Батя года» отметил ухоженность подвижного состава и удобную льготную систему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что благодаря транспортной реформе в Петербурге подсчет пассажиров стал проще.