В Гатчине на детской площадке нашли мужчину, истекающего кровью

В Гатчине на детской площадке нашли мужчину, истекающего кровью. Фото: "Яндекс.Карты"

В Гатчине на детской площадке нашли мужчину, истекающего кровью. Фото: "Яндекс.Карты"

В ночь с понедельника на вторник на одной из детских площадок в Гатчине нашли сильно изрезанного мужчину.

Как стало известно Gazeta.SPB, сообщение в правоохранительные органы поступило 23 августа в 00:55 через экстренные службы. Звонивший мужчина сообщил, что во дворе дома 14 по улице Киргетова в Гатчина ножевое ранение.

На место происшествия прибыли специалисты, которые обнаружили на детской площадке 40-летнего мужчину с ранением живота. Скорая помощь забрала пострадавшего в тяжелом состоянии и диагностировала у него проникающее ранение брюшной полости. Пострадавший помещен в реанимацию.

Видеонаблюдение на месте обнаружение раненого отсутствует. Сейчас устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в коммунальной квартире Петербурга мужчина еле спасся от соседа, угрожавшего убить его ножом.