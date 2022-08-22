Пьяный мужчина пытался зарезать соседа по коммуналке на Марата

Пьяный мужчина пытался зарезать соседа по коммуналке на Марата
Мужчина угрожал зарезать соседа. Фото: Unsplash

В коммунальной квартире в центре Петербурга мужчина еле спасся от соседа, угрожавшего убить его ножом.

Между двумя жильцами коммуналки на улице Марата произошел громкий конфликт. Во время словесной перепалки один из них схватил нож и начал угрожать мужчине расправой. Потерпевшему пришлось закрыться в комнате, откуда он вызвал сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие росгвардейцы задержали нетрезвого безработного петербуржца на месте происшествия. Мужчину отвезли в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге хулиган посреди ночи пытался проникнуть в ТРК «Родео Драйв». Он силой открыл первую входную дверь и попытался сломать вторые заблокированные раздвижные двери.

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