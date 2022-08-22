В Петербурге хулиган посреди ночи пытался проникнуть в ТРК «Родео Драйв»

В Калининском районе росгвардейцы задержали пьяного хулигана, который сломал двери ТРК «Родео Драйв».

Инцидент случился 22 августа в половину пятого утра в ТРК на проспекте Культуры. Нетрезвый гражданин решил посетить торговый центр, хоть он и был закрыт на ночь. Он силой открыл первую входную дверь и попытался сломать вторые заблокированные раздвижные двери. Об этом сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В торговом комплексе в этот момент находился персонал, который нажал на тревожную кнопку. После этого хулиган попытался сбежать, но его поймали стражи росгвардейцы. Злоумышленника передали полиции.

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