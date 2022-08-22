В Петербурге хулиган посреди ночи пытался проникнуть в ТРК «Родео Драйв»

В Петербурге хулиган посреди ночи пытался проникнуть в ТРК &#171;Родео Драйв&#187;
Место происшествия. Фото: Вневедомственная охрана по Петербургу и Ленобласти

В Калининском районе росгвардейцы задержали пьяного хулигана, который сломал двери ТРК «Родео Драйв».

Инцидент случился 22 августа в половину пятого утра в ТРК на проспекте Культуры. Нетрезвый гражданин решил посетить торговый центр, хоть он и был закрыт на ночь. Он силой открыл первую входную дверь и попытался сломать вторые заблокированные раздвижные двери. Об этом сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Место происшествия. Фото: Вневедомственная охрана по Петербургу и Ленобласти

В торговом комплексе в этот момент находился персонал, который нажал на тревожную кнопку. После этого хулиган попытался сбежать, но его поймали стражи росгвардейцы. Злоумышленника передали полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стрельба в ребенка в Петербурге обернулась уголовным делом.

новости СПб росгвардия трк "родео драйв" хулиган


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Пьяный мужчина пытался зарезать соседа по коммуналке на Марата
Из Ладожского озера вытащили утопленника
В Петербурге хулиган посреди ночи пытался проникнуть в ТРК «Родео ...
Мужчину, который поджег мать и друга под Бокситогорском, предъявили обвинение
Дополнительные COVID-койки развернули в Александровской больнице
Какие сложности ждут петербуржцев, мечтающих об образовании в Европе
Учитель из Петербурга попал в финал конкурса «Учитель года России»
Во вторник разведут Ладожский мост и перекроют трассу «Кола»