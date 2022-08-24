Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» вновь подрались во время матча

Хоккеисты &#171;Авангарда&#187; и &#171;Сочи&#187; вновь подрались во время матча
Хоккеисты "Авангарда" и "Сочи" вновь подрались во время матча. Фото: скриншот видео Telegram-канала"Хоккей без зрителей"

Предсезонный турнир имени Пучкова среди клубов КХЛ стартовал с массовой драки между хоккеистами «Авангарда» и «Сочи».

Драка началась уже на 2 секунде матча. В Telegram-канале «Хоккей без зрителей» поделились подробностями случившегося и показали видео.

В произошедшем участвовали все спортсмены на льду. В итоге десять хоккеистов были отправлены на скамейку штрафников, — противостояние было 5 на 5.

Похожий случай уже происходил 4 августа между хоккеистами этих же команд на предсезонном турнире в Сочи. После этого инциденты игроки «Авангарда» и «Сочи» продолжали участвовать в драках уже по ходу игры. До этого спортсмены столкнулись в октябре 2021 года на игре регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Зенит» одержал победу над «Торпедо» в шестом туре Российской премьер лиги. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак заявил после матча, что игра получилась нервной.

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