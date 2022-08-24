В Петербурге мужчины, обвиняемые в изготовлении детской порнографии, арестованы

В Петербурге мужчины, обвиняемые в изготовлении детской порнографии, арестованы
В Петербурге мужчины, обвиняемые в изготовлении детской порнографии, арестованы. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов
Петербургский суд заключил под стражу мужчин, обвиняемых в изготовлении и обороте порнографии с участием несовершеннолетнего мальчика. Как стало известно Gazeta.SPB, арестовали экс-сотрудника органов опеки и его сообщника. Правоохранительные органы обыскали квартиру на Бассейной улице в Ленобласти и обнаружили доказательства того, что злоумышленники снимали маленького мальчика на камеру, а после этого распространяли контент неустановленному кругу лиц.

Московский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 56-летнего мужчины за «изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Злоумышленник пробудет под стражей до 16 октября, вину он не признал. Об этом сообщает объединённая пресс-служб судов.

Его сообщник 54 лет частично признал вину. Его также отправили в СИЗО. Заседания проходили в закрытом режиме. Над третьим участником группировки суд состоится сегодня, 24 августа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге предъявили обвинение мужчине, который занимался сексом с 15-летней и снимал процесс на видео.

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