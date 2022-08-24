Петербуржцам объяснили, что нужно делать с одноразовым мангалом после использования

Петербуржцам объяснили, что нужно делать с одноразовым мангалом после использования
Петербуржцам объяснили, что нужно делать с одноразовым мангалом после использования. Фото: Pxhere

Жителей Петербурга и Ленобласти настоятельно просят не бросать одноразовые мангалы, где попало, так как уносят закопченные жестянки далеко не все.

Об одном из способов утилизации одноразовых мангалов рассказали в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Важно убирать за собой это приспособления для жарки мяса, так как железо, цинк, алюминий, олово и нержавеющая сталь могут разлагаться десятки, а то и сотню лет. Почва и грунтовые воды в результате этого сильно страдают.

Мангал лучше не просто скинуть в мусорный бак, а отделить его в специальный контейнер для вторсырья. Металл еще может сослужить свою службу. В Петербурге есть много подобных контейнеров, и перед тем, как отправиться на природу, можно узнать их местонахождение на сайте recyclemap.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что разведение огня и приготовление шашлыков в неположенном месте может обернуться административным штрафом для россиян.

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