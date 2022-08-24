Петербуржцам назвали лучшие места для отдыха на природе в черте города

Не все могут выехать из города в жаркие дни, которые в последнее время зачастили в Петербурге. Однако отчаиваться не стоит: в городе тоже сеть места, где можно устроить пикник и посидеть на природе.

Список того, где можно расположиться на свежем воздухе в Петербурге, подготовил телеканал «Санкт-Петербург». Так, первое и очень популярное место — Марсово поле. Правда, в выходные тут бывает не продохнуть от количества людей, найти место становится почти нереально.

В таком случае, можно отправиться в Юсуповский сад. Здесь можно отдохнуть у воды и покормить уток, а также увидеть карасей.

В парке «Сосновка» людей может быть чуть-чуть поменьше. Сюда приходят подышать чистым сосновым воздухом, а также собирать грибы, да ягоды. В парке можно покататься на каруселях, пострелять в тире или позаниматься спортом.

Подышать морским воздухом в парке 300-летия, но тут , скорее всего, будет очень много людей.

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