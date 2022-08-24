Диетолог объяснила, как раскусить скрытые трансжиры, замаскированные на упаковке

Для здоровья человека жиры важны, но они должны быть правильными, полезными и в умеренном количестве.

Диетолог Светлана Карпенко в эфире телеканал «Санкт-Петербург» рассказала, как рассчитать норму потребления трансжиров, а также как распознать их на упаковке даже под другими именами.

По словам специалиста, искусственные трансжиры образуются в продуктах с помощью гидрогенизации растительного масла, его преобразование из жидкой субстанции в твердую. В пищевой промышленности они предстают обычно именно в таком виде.

В незначительном количестве трансжиры присутствуют в любых продуктах, где есть растительный и животный жир. Например, хлебобулочные изделия, различные соусы, колбасы, маргарин и тд.

За рационом нужно следить, предупредила Карпенк. При покупке продуктов необходимо обращать внимание на состав, так как чаще всего производитель может маскировать трансжиры за словами «растительные жиры», «гидрогенизированные жир», «кулинарные жиры».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что разные орехи по пользе сравнимы с овощами и фруктами, поэтому их также нужно добавлять в свой рацион. Специалист отметил, что орехи помогают при профилактике анемии, а также способны нормализовать артериальное давление.