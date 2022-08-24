Россиянам объяснили, как по форме орехов вычислить, для чего они полезны

Россиянам объяснили, как по форме орехов вычислить, для чего они полезны. Фото: Pxhere

Россиянам объяснили, как по форме орехов вычислить, для чего они полезны. Фото: Pxhere

Орехи по пользе сравнимы с овощами и фруктами, поэтому их также нужно добавлять в свой рацион. Таким образом, можно улучшить иммунитет и состояние сердца.

Если не перебарщивать, употребление орехов не скажется на фигуре и укрепит здоровье, заметил врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов в беседе с изданием «Доктор Питер».

Специалист отметил, что орехи помогают при профилактике анемии, а также способны нормализовать артериальное давление. Кроме того, они улучшают работу щитовидной железы и помогают организму усваиваться железо.

Орехи, — это своего рода продукт-антистресс, считает Кутушов. Дело в том, что в низх содержится цинк, который является сильным борцом со стрессом. Цинк способствует тому, чтобы человек не впадал в отчаяние. Чтобы побороть тревожность можно попробовать съедать по 5-7 орешков миндаля каждый день. Кроме того, цинк обладает антиоксидантным свойством благодаря витаминам А и Е. Врач рассказал, что больше всего указанного элемента в фисташках, кедровых орехах и арахисе.

Интересный факт: некоторые орехи по своей форме напоминают внутренние органы. Так, скажем, грецкий очень напоминает мозг. По мнению специалиста, есть теория, что такие продукты наиболее полезны для именно для тех органов, уменьшенной копией которых они являются.

Для укрепления иммунитета, избавления от нервного напряжения и усталости специалист советует не забывать про миндаль. Кешью полезны для кишечника, а также помогают защитить сердце, благодаря большому содержанию клетчатки и аминокислот. Грецкие орехи смогут улучшить память, а также снизить уровень холестерина. Помимо перечисленного они борются с процессами старения.

Источником пребиотиков считаются миндаль, бразильский орех, фундук, макадамия, пекан, кедровые орешки. Также можно использовать ореховое масло и ореховую муку.

Орехи можно замачивать перед употреблением. Этот процесс выводит из продукта вредные вещества, а также вносит в него полезные. Питательная ценность орехов благодаря замачиванию возрастает.

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