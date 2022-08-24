Смольный планирует закрыть летний туристический сезон в Петербурге за 39,2 млн

Власти Северной столицы задумали провести закрытие летнего туристического сезона на Дворцовой площади, либо на любой другой локации в Центральном районе, но ее площадь должна быть меньше 15 тысяч квадратных метров.

В общей сложности на эту идею планируется выделить 39 285 600 рублей из бюджета города на 2022 год. Мероприятие призвано развивать событийный туризм в городе в низкий осенний туристический период. Соответствующий лот появился на портале госзакупок, пишет «Мойка78».

Дата проведения мероприятия пока не определена, но есть список того, что должно быть представлено: церемония закрытия летнего туристического сезона, культурно-развлекательная программа и выступления музыкальных, танцевальных коллективов.

Мероприятие продлится не менее трех дней (не менее 5 часов каждый день). Более того, совокупное время церемонии должно составлять по меньшей мере 25 часов.

Подрядчику предстоит установить семь мультимедийных экспозиций, а также сцену. Контракт действует до 27 декабря текущего года.

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