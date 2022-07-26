Смольный рассказал о рекламе петербургского туризма на автобусах Казани и вокзалах Москвы

Смольный рассказал о рекламе петербургского туризма на автобусах Казани и вокзалах Москвы. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Смольный рассказал о рекламе петербургского туризма на автобусах Казани и вокзалах Москвы. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

На вокзалах и станциях Москвы, а также автобусах Казани появятся изображения достопримечательностей Петербурга.

Петербургские власти планируют рекламировать петербургский туризм в Москве и Казани за 17,26 млн рублей. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на портал госзакупок.

Соответствующий лот от СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» появился 25 июля. Идею планируют реализовать за 17 259 026,78 рубля. Отмечается, что средства возьмут из субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Контракт действует с момента подписания до 31 декабря 2022 года. Оказание услуг рассчитано до 10 декабря.

С помощью рекламы туризма петербургские власти хотят сформировать позитивный и привлекательный образ Северной столицы и повысить ее привлекательность среди туристов.

За первые полгода Санкт-Петербург уже получил 145 миллиардов рублей благодаря туристам из других регионов России. Средний чек отдыхающих вырос до 36,5 тысяч рублей, а продолжительность отдыха в городе увеличилась до 3-6 дней.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что количество и частота приезжих бизнес-туристов в Петербурге выросли в 2022 году, а вместе с ними и стоимость авиаперелётов.