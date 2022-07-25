В Санкт-Петербург стало приезжать больше бизнес-туристов

В Санкт-Петербург стало приезжать больше бизнес-туристов
В Санкт-Петербург стало приезжать больше бизнес-туристов. Фото: Pxhere

Количество и частота приезжих бизнес-туристов в Северной столице выросли в 2022 году, а вместе с ними и стоимость авиаперелётов.

В общей сложности поток бизнес-туристов в Петербурге вырос почти на 53%, о чем свидетельствуют данные отчёта крупного поставщика IT-решений для индустрии делового туризма, компании «Аэроклуб», пишет РБК.

На фоне увеличения потока прибывающих туристов растет и стоимость авиаперелётов. В Петербург билет бизнес-класса подорожал на 20%. Теперь, чтобы его приобрести, необходимо отдать 70 тысяч рублей в один конец.

Отмечается, что в салонах бизнес-класса в Петербург, как правило, летают около 3% деловых туристов. Несмотря на увеличение потока туристов в текущем году, он всё ещё отстаёт от 2019 года. Так в ушедшем июне востребованность Петербурга у представителей бизнеса на 23% не смогла достичь объемов «допандемийного» года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году на территории Санкт-Петербурга сделали бесплатные туалеты, причем не только для горожан, но и для туристов.

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