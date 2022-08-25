В Петербурге двое мужчин угрожали убить сотрудницу супермаркета ради водки и шоколада

На проспекте Народного Ополчения задержали двух мужчин, напавших на кассира супермаркета.

Разбойное нападение в супермаркете произошло накануне в около 22:30, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Двое посетителей магазина пытались пронести мимо кассы бутылку водки и несколько шоколадок, но остаться незамеченными у них не получилось. Работница супермаркета попыталась их остановить, на что один их них достал нож и начал угрожать администратору убийством.

Персонал магазина сразу нажал тревожную кнопку. Через несколько минут злоумышленников задержали и отвезли в отдел полиции. У одного из задержанных в прошлом была судимость за кражу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина, порезавший школьнице лицо в Петергофе, стал фигурантом уголовного дела.