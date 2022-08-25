Николай Валуев хочет войти в петербургский Общественный штаб по реновации

Николай Валуев подал заявку на вступление в Общественный штаб по реновации. Фото: Неваспорт/Николай Овсянников

Николай Валуев подал заявку на вступление в Общественный штаб по реновации. Фото: Неваспорт/Николай Овсянников

Депутат Госдумы и российский боксер Николай Валуев намерен вступить в Общественный штаб по реновации в Петербурге.

Николай Валуев подал в городское Заксобрание заявку на вступление в штаб. Как сообщили в парламенте, у депутата есть квартира в доме, попадающем под реновацию.

«Николай Валуев разделяет то беспокойство, которое есть у обычных граждан. Уверен, Общественный штаб станет эффективным инструментом взаимодействия и решения всех наболевших вопросов», — заявил спикер Закса Александр Бельский.

Всего в штаб поступило 288 заявок от жителей Петербурга. Максимальное количество заявок поступило от жителей районов, где больше всего таких домов — Кировского, Московского, Красногвардейского, Невского, Калининского, Фрунзенского и Приморского.

От районов, где более 200 домов попадают под реновацию, в штабе будет представлено 3-4 человека. А на территориях, где нет таких домов вообще, или их немного — по одному человеку.

Следующим этапом будет верификация всех анкет и документов, после чего с 1 по 15 сентября на сайте Закса пройдет онлайн-голосование.

В штаб помимо жильцов хрущевок войдут представители Общественной палаты, экспертное сообщество, органы исполнительной власти и лидеры общественного мнения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские власти выбрали дома, которые снесут первыми по программе реновации.