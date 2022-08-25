Психолог дал советы, как подготовиться к собеседованию

Психолог, коуч, НЛП-тренер Дмитрий Эснер дал россиянам несколько советов, как подготовиться к собеседованию и чувствовать себя увереннее перед рекрутером.

По словам специалиста, главный ключ к успеху — состояние, с которым человек приходит на собеседование. У соискателя может быть много навыков, огромный опыт, но из-за неуверенности в общении с другими людьми он может забыть рассказать что-то важное о себе, пишет «Ямал1».

В первую очередь психолог рекомендует повысить в себе состояние уверенности простыми способами: попрыгать, потанцевать, прогуляться на свежем воздухе, чтобы поднять уровень энергии.

Еще один важный момент — нельзя обесценивать свой опыт, заявил психолог в беседе с ОСН. Чтобы повысить свою ценность перед собеседованием, необходимо выписать все свои заслуги и ситуации, в которых удалось выйти победителем. Речь идет о качествах, чертах характера и своем опыте.

Кроме того, не следует расстраиваться после отказов. Важно останавливать себя, если при отказе возникает чувство разочарования в себе.

«Важно останавливать эту рефлексию и научиться воспринимать отказ как просто отказ, а не что-то большее. Это ни о чем не говорит», — отметил психолог.

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