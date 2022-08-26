Беглов предложил изменить федеральное законодательство для реновации в Петербурге

Беглов предложил изменить федеральное законодательство для реновации в Петербурге
Петербуржцы обратились к властям с просьбой сделать максимально прозрачным голосование по реновации хрущевок. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Петербургские власти подготовят проект корректировки федерального законодательства, чтобы улучшить городской закон о реновации, сообщил губернатор Александр Беглов.

В Смольном признали, что в принятом законе о комплексном развитии территорий (КРТ) есть ряд не урегулированных федеральным законодательством моментов, которые надо доработать.

Петербуржцы обратились к властям с просьбой сделать максимально прозрачным голосование по реновации хрущевок. Однако урегулировать этот вопрос можно только на федеральном уровне.

В связи с этим поручено подготовить проект корректировки действующего закона. Для того, чтобы сделать голосование понятным и открытым, необходимо прописать в законе, кто будет инициировать голосование и как оно будет проводиться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Николай Валуев хочет войти в петербургский Общественный штаб по реновации.

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