С начала года бизнес вложил в экономику Ленобласти свыше 200 млрд рублей

Самые большие суммы поступили в экономику от крупных и средних предприятий. Фото: pixabay

Самые большие суммы поступили в экономику от крупных и средних предприятий. Фото: pixabay

В первом полугодии в экономику Ленинградской области инвестировали более 200 миллиардов рублей, сообщили в областном правительстве.

По данным Петростата, за первые шесть месяцев 2022 года бизнес вложил в область 209,5 миллиарда рублей. Самые большие суммы поступили в экономику от крупных и средних предприятий (195 миллиардов рублей). Объем инвестиций в экономику 47 региона увеличился на треть по сравнению с первой половиной прошлого года.

Более миллиарда рублей инвестировали компании, которые работают в нефтегазовой сфере и электроэнергетике, занимаются инфраструктурными проектами.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, несмотря на уход зарубежных компаний, инвестиции в региональную экономику продолжают увеличиваться, прежде всего, за счет масштабных проектов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что, по данным МегаФона, петербуржцы мигрируют в Ленинградскую область