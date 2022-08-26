С начала года бизнес вложил в экономику Ленобласти свыше 200 млрд рублей

В первом полугодии в экономику Ленинградской области инвестировали более 200 миллиардов рублей, сообщили в областном правительстве.
По данным Петростата, за первые шесть месяцев 2022 года бизнес вложил в область 209,5 миллиарда рублей. Самые большие суммы поступили в экономику от крупных и средних предприятий (195 миллиардов рублей). Объем инвестиций в экономику 47 региона увеличился на треть по сравнению с первой половиной прошлого года.
Более миллиарда рублей инвестировали компании, которые работают в нефтегазовой сфере и электроэнергетике, занимаются инфраструктурными проектами.
По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, несмотря на уход зарубежных компаний, инвестиции в региональную экономику продолжают увеличиваться, прежде всего, за счет масштабных проектов.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что, по данным МегаФона, петербуржцы мигрируют в Ленинградскую область