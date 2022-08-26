Сомнолог Кудинов: причинами бессонницы могут быть тревога и ковид

Проблемы со сном также могут наблюдаться, если человек пребывает в депрессивном состоянии. Фото: unsplash

Проблемы со сном также могут наблюдаться, если человек пребывает в депрессивном состоянии. Фото: unsplash

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал россиянам о видах бессонницы и основных причинах этой проблемы.

По словам специалиста, одной из самых распространенных причин бессонницы является тревога. Такое состояние может привести к тому, что человек не может долго заснуть, раскручивая в голове тревожные мысли, пишет «Ямал1».

Проблемы со сном также могут наблюдаться, если человек пребывает в депрессивном состоянии. При расстройстве психики человек может проснуться среди ночи и пролежать в кровати до утра в попытках уснуть.

Еще одна причина бессонницы — перенесенный коронавирус. COVID-19 может негативно повлиять на нервную систему, создавая проблемы с засыпанием. При этом тревожные расстройства и панические атаки после ковида все чаще стали встречаться у молодежи, рассказал сомнолог «Общественной службе новостей».

Чтобы справиться с бессонницей, Кудинов порекомендовал обратиться к неврологу.

«Это поражение нервной системы, требующее комплексного лечения и поддерживающей терапии (тревожных расстройств). Самолечение тут не поможет!», — заключил врач.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что психолог дал советы, как подготовиться к собеседованию.