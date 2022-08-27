Вход в Летний сад на этих выходных станет платным из-за фестиваля «Музеи — детям»

Вход в Летний сад на этих выходных станет платным из-за фестиваля "Музеи - детям". ото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Вход в Летний сад на этих выходных станет платным из-за фестиваля "Музеи - детям". ото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В субботу и воскресенье попасть в Летний сад можно будет только за деньги. Ограничение будет действовать в определенный промежуток времени.

Правила и время работы Летнего сада изменили в связи с проведением фестиваля «Музеи — детям». Об этом сообщает пресс-служба Русского музея.

На текущих выходных Летний сад будет открыт с 11:30 до 22:00, а с 18 до 22 часов вход будет бесплатным, как обычно.

Попасть на территорию сада с половины двенадцатого утра до 6 вечера можно будет по билету «Музеи — детям», которые приобретаются на сайте Русского музея и в кассах Летнего сада в дни проведения мероприятия. Отмечается, что кассы открыты до 17 часов.

Праздник знаний «Музеи — детям» объединит более 30 музеев Петербурга и Ленинградской области, а также ряд детских образовательных учреждений.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга к открытию готовится краеведческий музей «Морская Стрельна».