Более тысячи жителей Ленобласти подхватили коронавирусную инфекцию за сутки

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 1 069 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 27 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 207 162 местных жителя. Всего выздоровели 196 239 пациентов, в том числе 984 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 496.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 915 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 431 новый ковид-пациент.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что симптомы коронавируса, которые стали фиксировать у россиян в последнее время, озадачили врачей. То, что раньше считалось характерным, теперь совсем не означает, что человек подхватил COVID-19.