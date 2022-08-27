Госдума напомнила россиянам о законах, которые вступят в силу с сентября

Госдума напомнила россиянам о законах, которые вступят в силу с сентября. Фото: Государственная дума

Госдума напомнила россиянам о законах, которые вступят в силу с сентября. Фото: Государственная дума

Начиная с 1 сентября в России начнут действовать несколько новых законов, способных изменить жизнь граждан. Нововведения касаются всех, но некоторые пункты распространяются на определенных людей.

Например, несколько упростят жизнь учителей, убрав одну из обязанностей. Об этом и других законах напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Учителям

По словам спикера Госдумы, с осени учителей планируют освободить от заполнения лишних бумаг. Это нововведение должно сделать так, чтобы представители указанной профессии не тратили время на «бумажную волокиту», а уделяли больше внимания обучению школьников.

Защита данных россиян

Второй закон, который вступить в силу уже со следующего месяца, касается защиты персональных данных. По нему покупателю теперь не смогут отказать в услуге в случае, если он не хочет предоставлять персональные данные. За нарушение этого закона и требования от человека персональных данных вопреки его желаниям предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей, предупредил Володин.

Интернет и приложения

Следующее нововведение коснется рекламы в интернете. Таким образом, вся таргетная и контекстная реклама должна быть помечена специальным знаком. Кроме того, с 1 сентября заработает российский магазин приложений.

Помощь природе

Осенью на территории России появится целевое использование экологических платежей. Вырученные деньги будут идти в региональные бюджеты на защиту природы.

Недвижимость

В сфере недвижимости, заметил Володин, также произойдут некоторые изменения, появляется понятие «ограничение микродолей». Теперь в перерасчеты на метры квартиры доля собственника не может быть меньше шести «квадратов». Предполагается, что закон защитит россиян от черных риэлторов.

Здоровье и помощь детям

Детям с ограниченными возможностями здоровья с сентября будет гарантировано право на бесплатное двухразовое питание в школах и организациях среднего профессионального образования. Также на территории России появится центр доноров костного мозга.

Права россиян и выбор УК

Последнее, о чем напомнил Володин, — это то, что будет введена дополнительная защита прав потребителей и новые правила выбора управляющей компании. Решение о выборе УК будет приниматься на общем собрании собственников более чем половиной голосов. До этого было достаточно и четверти голосов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 сентября текущего, 2022, года школьники раз в неделю будут исполнять гимн РФ перед уроками. Кроме того, по понедельникам в образовательных учреждениях будут поднимать государственный флаг. Эти нововведения будут обязательными для выполнения.