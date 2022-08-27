В честь Дня российского кино ночью торжественно развели Дворцовый мост

В ночь с пятницы на субботу в Северной столице торжественно развели Дворцовый мост. Мероприятие приурочили к Днюю российского кино.

Как рассказали «78.ru» в торжественной церемонии приняли участие заслуженные артистки России Зоя Буряк и Дарья Юргенс.

Дворцовый мост часто попадает в кадры российского кино. В связи с этим его участие в праздновании ставится на высокий уровень. Более того этот мост всегда украшается по праздника при помощи флагов и фонарей. Для создания уникальных световых шоу используют специальную систему подсветки.

Известно, что в конце XIX века на территории Петербурга прошёл первый публичный киносеанс. Здесь появилась первая отечественная киностудия и был снят первый фильм «Понизовая вольница». Как сообщает здание, в этом году общий размер субсидий городским кинематографистам увеличили до 200 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в эти выходные попасть в Летний сад можно будет только за деньги. Ограничение действует в определенный промежуток времени.