SuperJob: мужчины-военные, женщины-врачи и актеры для россиян самые красивые

SuperJob: мужчины-военные, женщины-врачи и актеры для россиян самые красивые
Россияне считают самыми красивыми мужчин-военных и женщин-врачей. Фото: Pxhere

Подавляющая часть россиян считает, что больше всего красивых мужчин среди актеров и военных, а женщин — среди актрис и врачей.

В ходе исследования сервиса SuperJob было опрошено 1 600 респондентов, большинство из которых отметили, что больше всего красивых мужчин среди актеров (всего так ответило 20%). Изученные данные приводят РИА Новости.

На втором месте военнослужащие с 8% голосов стоят мужчины-военные, а на третьем с 6% — спортсмены. В ходе исследования также были упомянуты мужчины-врачи и фитнес-тренера.

Касательно привлекательности женщин, — 23% ответили, что самыми красивыми являются актрисы. Еще 10% считают, что красивых женщин больше среди врачей. Респонденты также упомянули стюардесс, секретарей, преподавательниц, продавщиц, а 13% опрошенных заметили, что в каждой профессии есть красивые женщины.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что самые нежелательные профессии для будущих супругов в России — это полицейские или чиновники.

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