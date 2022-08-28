Пенсионера, домогавшегося школьницы на Гражданском, заключили под стражу до октября

Пенсионера, домогавшегося школьницы на Гражданском, заключили под стражу до октября
Пенсионера, домогавшегося школьницы на Гражданском, заключили под стражу до октября. Фото: Unsplash

Пожилого мужчину, которого задержали за насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней школьницы на Гражданском проспекте, заключили под стражу до октября.

Пенсионер пробует в СИЗО до 25 октября 2022 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Меру пресечения мужчине избирал Калининский районный суд.

По данным следствия, гражданин засунул руку в шорты несовершеннолетней девочки и потрогал ее за правую ягодицу. Сам мужчина вину не признает.

В суде пенсионер заявил, что злые люди его оговаривают и вообще, что ему необходимо пить таблетки. Также мужчина просил «подписку о невыезде с электронным браслетом». На что получил ответ, что таблетки можно пить и в СИЗО.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что инцидент произошел на Гражданском проспекте 25 августа около часа дня. В полицию обратилась мать пострадавшей и заявила, что ее дочь подверглась действиям сексуального характера со стороны неизвестного мужчины.

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