Экономист предположил, что Россия на короткий срок может отказаться от поставок газа в ЕС

Экономист предположил, что Россия на короткий срок может отказаться от поставок газа в ЕС. Фото: Unsplash

Экономист предположил, что Россия на короткий срок может отказаться от поставок газа в ЕС. Фото: Unsplash

Кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов не исключил того, что Россия временно может прекратить поставки газа в Евросоюз.

Как отметил специалист, российская экономика больше зависит от нефти, чем от газа, на фоне этого Москва может на небольшой срок отказаться от поставок голубого топлива в Европу. Об этом пишет «Лента.ру».

Абрамов подчеркнул, что перед кризисом ЕС утолят 30% своих потребностей путем экспорта из России. При этом с российской стороны поступления от продажи газа менее критичны, чем от нефтяных продаж. Это объясняется тем, что нефть покупают в гораздо больших объемах.

По мнению специалиста, российская экономика может продержаться без экспорта в Евросоюз около года.

Последствия отказа от поставок газа в ЕС

Такой сценарий возможен, если Россия продолжит получать высокие доходы от продажи нефти, заметил Абрамов. Но нужно помнить, что с декабря в силу вступает нефтяное эмбарго, которое введено ЕС в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Специалист уверен, когда ограничения вступят в силу, валютные поступления сократятся примерно на половину. Россия же, в свою очередь, со временем переориентируется на другие рынки с целью избежать серьезных потерь.

Абрамов подчеркнул, что цены на нефть и газ пока будут оставаться высокими в связи с тем, что действует достаточно согласованная позиция ОПЕК+, она сдерживает производство нефти.

В ближайшее время экспорт нефти будет приносить достаточно большие доходы России. Но такое возможно только в краткосрочной перспективе. Абрамов предупредил, что на будущее тут появляется риск, так как газ сложно возить по морю, и для этого нужны другие мощности. В тоже время основные российские газовые трубопроводы проложены в Европу и Китай, а менять все достаточно сложно. Таким образом, в плане идея отказа от поставок газа в ЕС может негативно отразиться на экономике и доходах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что от введения эмбарго на поставку нефти из России Евросоюз может испытать ценовой шок, а Россия найдет новых клиентов из Азии. Правительства могут попытаться смягчить ситуацию скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы, но это приведет к увеличению госдолга.