Турпоток в Петербург вырос почти на треть с начала года

Турпоток в Петербург вырос почти на треть с начала года
Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Туристический поток в Северную столицу с начала 2022 года увеличился более чем на 30%, если сравнивать с январем-августом прошлого года.

Как сообщили в петербургском комитете по развитию туризма, с начала года в городе на Неве побывали 5,54 миллиона туристов. Большинство из них — россияне из других регионов: 5,38 миллиона человек. Иностранцев было всего 160 тысяч, что не превышает 3% в общем объеме турпотока в этом году.

В среднем туристы отдыхали в Петербурге по три-шесть дней. Многие путешественники из ближнего зарубежья оставались в городе на неделю, а их средние расходы выросли на 16,3%. Российские отдыхающие оставляли в Петербурге в среднем 36,5 тысячи рублей.

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