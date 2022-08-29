Эксперт рассказала, где лучше отдохнуть в бархатный сезон

Эксперт по туризму Ксения Графова назвала российские и зарубежные курорты, где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон.

Россияне, которые хотят провести отдых внутри страны, могут обратить внимание на Сочи, Адлер, Минеральные Воды, Сахалин, Камчатку, Алтай или Байкал. С 25 августа начал работу очередной этап программы туристического кешбэка: за путешествие можно вернуть 20% от потраченной суммы. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Что касается зарубежных направлений, то по традиции лидером остается Турция. Также большим спросом пользуются Мальдивы и ОАЭ. Прямые рейсы из Петербурга в Эмираты начнут летать уже с конца сентября.

«Турция у нас до ноября, дальше будет продление полетной программы, так как Новый год тоже планируют отмечать турецкие отели. Для российских туристов делают интересную шоу-программу», — рассказала Графова.

Кроме того, в бархатный сезон можно отдохнуть в Бахрейне. Там комфортные отели, теплый персидский залив и климат, а туры намного дешевле по сравнению с Мальдивами и Сейшелами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что осень придет в Петербург уже на этой неделе.