Осень придет в Петербург уже на этой неделе

Петербург на этой неделе покинет не только жаркая, но и летняя погода, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Изнуряющей жары в этом году петербуржцы уже не увидят. Вчера город обновил рекордный максимум, а сегодня температура колеблется около отметки в +24 градуса. Похолодание принес южный циклон, развернувший ветры над регионом на северные румбы.

Во вторник погоду в Петербурге продолжит диктовать северная периферия облачного вихря, который занесет в город еще более холодный воздух. Небо будет затянуто облаками, а на улице будет всего +16…+18 градусов. Вместе с понижением температуры вернутся сильные дожди — за день может выпасть до четверти от месячной нормы сентября.

Август закончится облачной и дождливой погодой. Выпадет еще около 13-18 мм осадков, а температура упадет уже до +12…+14 градусов.

1 сентября опять будут идти дожди и дуть северный ветер. Температура будет такой же, как и 31 августа.

Во второй половине недели ночные температуры могут достигнуть +5…+8 градусов. Днем все те же дожди и температура от +12 до +15 градусов, что на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

«Отрицательная температурная аномалия сохранится в Северной столице до конца первой декады сентября», — заключил синоптик.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что северный ветер и дожди придут в Петербург в понедельник.