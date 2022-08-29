Северный ветер и дожди придут в Петербург в понедельник

Жителей Северной столицы ждет облачная с прояснениями погода, возможны дожди с грозами.

Погоду в понедельник будет диктовать теплый сектор циклона, а на севере региона будет ощущаться воздействие атмосферного фронта. Небо частично затянет облакам, в некоторых районах пройдут короткие дожди и не исключаются грозы, сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Воздух прогреется максимум до +25 градусов, аналогичная температура ждет и жителей Ленобласти, только на юге возможна жара до +30 градусов. Ветер северных направлений подует со скоростью 4-9 м/с, при грозе будет порывистым. Атмосферное давление останется в рамках нормы — 760 мм рт. ст.

Во вторник ожидается резкое похолодание, добавил специалист. Температура воздуха составит всего от +16 до +18 градусов.

Леус также сообщил, что в воскресенье Петербург побил температурный рекорд 25-летней давности. В разгар дня столбики термометров достигли +30,7 градуса, а в 1997 году было на 0,9 градуса холоднее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице установилась околорекордная жара.