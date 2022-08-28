В Северной столице установилась околорекордная жара

В воскресенье, 28 августа, погода в Санкт-Петербурге будет формироваться в противоборстве северо-западной периферии антициклона и атмосферного фронта, пролегающего по территории Финляндии и Карелии. Наблюдается околорекордная жара.

В такой ситуации на территории города ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Температура продолжит расти и окажется близкой к рекордному максимуму этого дня, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха прогреется до +29 и +31 градуса, по области эти показатели достигнут +27 и +32 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Также синоптик отметил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 28 августа составляет +29,8° и установлен четверть века назад.

В понедельник северные ветры заметно понизят температуру в Петербурге, предупредил Леус.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что уходящий август может стать самым жарким за всю метеорологическую историю Санкт-Петербурга, но последние летние дни отмечаются своей нестабильностью.