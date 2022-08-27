В последние дни лета погоду в Петербурге «лихорадит»

Синоптик рассказал, что уходящий август может стать самым жарким за всю метеорологическую историю Санкт-Петербурга, однако последние летние дни отмечаются своей нестабильностью.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что прошедшая среда стала самым жарким днем месяца, а в пятницу температура упала до +19,4 градуса.

Завтра, 28 августа, столбик термометра в городе может подскочить до +29–31 градуса. Таким образом, может быть побит очередной рекорд. По словам специалиста, самую высокую температуру в этот день зафиксировали в 1997 году, — +29,8 градуса.

После жарких температур в Петербург нагрянет похолодание. С понедельника в атмосфере развернутся северные румбы, а температура начнет понижаться. В начале недели она составит +23–25 градуса.

К 1 сентября в городе станет совсем холодно. Леус заметил, что на территории города установится преимущественно облачная погода с небольшими, но продолжительными дождями. Температура воздуха при этом составит всего +12–14 градусов, — это ниже климатической нормы.

Такая отрицательная аномалия сохранится в Северной столице до конца первой декады сентября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что завтра, по словам Леуса, осадков в Петербурге не ожидается, будет около +30 градусов.