В Петербурге последние летние выходные начинаются с жаркой погоды и тумана

В Петербурге последние летние выходные начинаются с жаркой погоды и тумана. Фото: Pxhere

В Петербурге последние летние выходные начинаются с жаркой погоды и тумана. Фото: Pxhere

В Санкт-Петербург возвращается тепло, которое, казалось, и не уходило. Синоптик прогнозирует повышение температуры до +30 градусов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что сегодня, 27 августа, на погоду в городе на Неве будет оказывать влияние северо-западная периферия антициклона. При переменной облачности местами возможны кратковременные дожди, а ветры южных румбов принесут к берегам Невы новую порцию хорошо прогретого воздуха.

Синоптик предупредил, что в начале дня возможен туман. Температура воздуха поднимется до +25 и+27 градусов, по области эти показатели достигнут +24 и +29 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье, по словам Леуса, осадков не ожидается, будет около +30 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что аномальное тепло пока не думает покидать петербуржцев, и каждый спасается, как может. Эксперт дал несколько советов, которые помогут перенести тяжелую погоду. В жаркую погоду следует отказаться от алкоголя, потому что спиртные напитки вызывают гидратацию.